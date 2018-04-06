Sürgün edilen hakim hayatını kaybetti

HSK'nin Ordu'ya sürdüğü YARSAV üyesi hakim Abuzer Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimi iken Ordu’ya sürülen Abuzer Kara kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olan Kara 30 yıldır hâkimlik yapıyordu.

Kara’nın ismi ilk olarak 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının ardından ortaya çıkan ses kayıtlarında o dönem Başbakan olan Erdoğan ile dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçen bir konuşmada duyulmuştu. Ses kaydında, Başbakan Erdoğan, Aydın Doğan aleyhine açılan davanın beraat ile sonuçlanmasını sorguluyordu. Ergin, Başbakan’a yanıt olarak davanın hâkimi Abuzer Kara’nın Alevi olduğunu belirtiyordu.

Kara’nın ölümünün ardından kendisinin sürgün kararında imzası olan HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olan Mehmet Yılmaz’ın yazdıklarıysa dikkatleri çekti. Yılmaz Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “Ordu hâkimimiz Abuzer Kara bugün tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekânı cennet, ailesinin yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun.”