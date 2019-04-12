Süre çoktan geçti ama... AKP'nin seçimin yenilenmesi talepli dosyasının içeriği belli oldu

Seçim sürecine ilişkin itirazların sonuna gelinirken, AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik başvuru dosyasının henüz tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki seçimler konusunda "Hukukun verdiği bütün hakların kullanılarak sonuna kadar gidilmesi" talimatından sonra başvuru dosyası hazırlandı.

Haberde dosyanın içeriğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

AK Parti tarafından, seçimlerde ‘Kısıtlı’ olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığını tespit etti. Birçok ilçede sandık kurullarının kanuna uygun oluşturulmadığı, boş ve imzasız sonuç tutanaklarının bulunduğu ve seçmen kütüklerinin sağlıklı oluşturulmadığı gerekçesiyle İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talep edilecek. AK Parti kurmayları, YSK’ya sunacakları başvuru dosyasında Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında 14 binin altına düşen oy farkının oluşmasına neden olan faktörlerin delillerinin tek tek yer alacağını dile getiriyor.

İstanbul’daki seçimlerin iptali başvurusuna ilişkin dosyaya, Büyükçekmece’de yürütülen soruşturmadaki deliller, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik verilen ifade tutanakları, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik keşif raporları ve İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü idari tahkikat soruşturmasında elde edilen veriler de eklenecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun AK Parti’nin Büyükçekmece’deki seçimin iptali yönündeki başvurusunu dün karara bağlaması bekleniyordu. YSK, görüşmeyi erteledi. Büyükçekmece’nin, İstanbul’un geneline yönelik başvuruyla birlikte değerlendirileceği belirlendi. AK Parti, İstanbul’un geneline yönelik iptal başvurusu yapmak için Maltepe’deki sayım sonucunu bekliyor. Sayımın ardından iptal istenecek. Eğer İstanbul’da iptal kararı çıkarsa, Büyükçekmece için ayrıca karar almaya gerek olmayacak.