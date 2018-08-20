Şüphelilerin yakalanmasının ardından: ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe ateş açılmasıyla ilgili iki kişinin gözaltına alınmasından ötürü Türk polisi ve hükümetine teşekkür etti.

ABD Büyükelçiliği'nden, bugün gerçekleşen saldırıya dair iki kişinin gözaltına alındığının duyurulmasının ardından Türkçe ve İngilizce olarak açıklama yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ilgili Türk makamlarının kendilerine sağladığı "destek ve korumanın memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.