Şüpheli çocuk ölümleri için Mecliste komisyon kuruluyor

Şüpheli çocuk ölümleri ile ilgili Meclis'e sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. 'Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla Meclis’te komisyon kurulacak.