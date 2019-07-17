Şüpheli çocuk ölümleri için Mecliste komisyon kuruluyor

"Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için Meclis’te bir komisyon kurulmuş olacak.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Babası Şaban Vatan, Rabia Naz’ın şüpheli ölümüne dikkat çekmişti.