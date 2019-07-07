Sultanbeyli’de orman yangını

İstanbul Sultanbeyli'de çıkan orman yangını yaşandı. Yangına helikopter destekli müdahale gerçekleştirildi.
Yangın Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.
Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.