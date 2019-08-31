Sultanbeyli: Bir kadın daha öldürüldü

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Yavuz, boşanma aşamasında olduğu Ömer Yavuz tarafından öldürüldü. Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı.
Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Zeynep Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç kadının evliliği sırasında kocasının şiddetine maruz kaldığı söyleniyor. Ömer Yavuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği öğrenildi.