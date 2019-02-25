Süleymaniye de Katar’a emanet: Tarihi eserleri yıkıp yeniden yapacaklarmış!

Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusu ortaklığındaki BMC'ye verilmesinin ardından İstanbul'un tarihi yarımadası da Katar'a emanet. Süleymaniye çevresindeki yapılaşmanın ilk etabını Katar'ın TOKİ'si diye bilinen Qatari Diar ile Kuzu Grup’un ortaklaşa kurduğu Diar Süleymaniye Gayrimenkul adlı şirket üstlenecek.

UNESCO Kültür Mirasına giren Tarihi Yarımada’da yağma Süleymaniye Camii’nin çevresinde sürüyor. Yağmanın ilk etabını ise Katar’ın TOKİ’si olarak bilinen ve Katar şeyhlerinden Halid bin Halife El Sani’nin başında olduğu şirket üstlendi.

2005 yılında kentsel yenileme alanı olarak ilan edilen bölgede “Süleymaniye’yi Yenileme Projesi”nin birinci etabı Katar’ın TOKİ’si olarak bilinen Qatari Diar ile Kuzu İnşaat’ın ortaklığında kurulan Diar Süleymaniye Gayrimenkul adlı şirkete verildi.

Qatari Diar, İstanbul’da Ataköy Konakları’nın karşısına kurulan ve yargıya taşınan Sea Pearl rezidansının da ortağı olmuştu.

ERDOĞAN: TARİHİ ESERLER YIKILIP 'ASLINA UYGUN' İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün katıldığı TV programında İstanbul’da Süleymaniye Camii’nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirterek “Bütün o tarihi eserler vesaire, oralar şu anda Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Ama bitince bambaşka olacak" ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Projenin birinci etabında yer alan 700 bağımsız bölümünün yapımıysa Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş tarafından üstlenildi.

2005 yılında Katar Yatırım Otoritesi tarafından kurulan Qatari Diar’in 2014 yılında Kuzu İnşaat’la ortak kurduğu Diar Süleymaniye Gayrimenkul’ün yönetiminde tamamı Katarlı 5 yönetici bulunuyor.

Diar Süleymaniye'nin sermayesinin 532,5 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Proje için tüm izin ve ruhsatların alınması, proje kapsamındaki inşaat işlerinin icra edilmesi ve tamamlanması, yapı kullanma izinlerinin temini ve kat mülkiyeti tapularının çıkarılması bu şirket tarafından yapılacak.

İstanbul’un tarihi semti Süleymaniye’de 2010'da başlanan yıkım sürerken, geçen kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle projenin temeli atılmıştı.

Kurum törende yaptığı konuşmada “Qatari Diar firması bu projenin proje ortağı. O anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum projeye dahil oldukları için. Eminim ki bu projeye girmekle birlikte yurtdışında yaptıkları, finanse ettikleri birçok projeden daha çok memnun olacaklar. Kardeş bir ülkede böyle bir yatırım yaptıkları için ayrı bir mutluluk içerisinde olacakları şüphesiz” demişti.

Qatari Dial’in resmi internet sitesinde Ocak 2018 itibariyle şirketin 24 ülkede tamamlanmış veya devam eden 35 milyar doların üzerinde 60 yatırımının bulunduğu belirtiliyor.