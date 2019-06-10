Süleyman Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen yurttaş, protesto nedenini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyerek tepki gösteren ve yandaş basının hedefi haline gelen Mehmet Ali Sivaz, 'İçişleri Bakanı, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Trabzon havalimanında tepki gösteren Mehmet Ali Sivaz, yandaş basın tarafından hedef alınmasının ardından açıklamada bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “O günden sonra ne kaçakçılığım, ne örgüt üyeliğim kaldı. Benim tepkim Bakan'ın şahsına değil, AKP'li Belediye Başkanı'nın Trabzonlulara yönelik ‘Rum', ‘Pontus' gibi sözlerine tepkisiz kalmasınadır. Bakana hakaret etmedim, hakarete uğrayan aslında ben oldum” diyen Sivaz, kendisinin CHP tarafından “provokasyon yapması için görevlendirilen kişi” olduğu iddialarına ilişin ise şunları söyledi:

Süleyman Soylu'ya o sözleri sarf etmemde CHP'lilerin teşviki olduğunu söyleyenler, açıkça yalan söylüyor. Ben kukla değilim. Trabzon'un evladıyım. Trabzonluya söylenen çirkin sözlere, Trabzonlu Bakan'ın tepkisiz kalmasına tepki gösterdim. Medyada hakkımda linç kampanyası yürütülüyor. Adını-sanını bilmediği örgütlerin mensubuymuşum gibi gösteriliyorum. Ben Atatürkçü, demokrat ve laik düzenden yana sade bir vatandaşım. Yaşamım boyunca hiçbir örgütle en ufak bir ilgim ve temasım olmamıştır.