Süleyman Soylu'nun yeni görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık gibi isimleri yeni dönemde parti yönetiminde görevlendireceği ve bu isimlerin Genel Merkeze kaydırılacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet sistemi içinde oluşturacağı kabin konusunda mesai yaparken, Meclis ve parti yönetimine ilişkin de çalışamalar yapıyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu'nun yeni bir görev alacağı ifade ediliyor.

AKP kulislerinde, Erdoğan’ın, mevcut bakanlardan bazılarının parti yönetimi ve Meclis grubu yönetiminde görevlendirileceği ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın grup başkanı yapılacağı, yeni sistemde, bakanlardan bazılarının da komisyon başkanı olarak değerlendirileceği yorumu yapılıyor.

Erdoğan’ın, 295 olan sandalye sayısı nedeniyle, yeni kabinesinde milletvekillerinden kimseye yer vermeyeceği ve 8 Temmuz’da yapılacak yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni kabinenin ‘sürprizlere’ açık olduğu belirtiliyor. "Cumhurbaşkanlığı kabinesi" adı altında oluşturulacak yapıda, her bakanlıkta en az iki bakan yardımcısının görevlendirileceği ve tamamen icra odaklı çalışacakları ifade ediliyor.

Erdoğan’ın, kabinesini açıklayıp, Meclis grup yönetimini belirledikten sonra AKP’nin Eylül’de yapılacak büyük kongre takvimini de öne çekeceği ve Ağustos ayı içinde yapılması beklenen kongrede, parti yönetiminde değişime gideceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, kabinesine almayacağı veya milletvekili adayı yapmadığı bazı isimleri yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak değerlendireceği kaydediliyor. Mevcut bakanlardan Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık gibi isimlerin de Genel Merkez yönetimine kaydırılacağı belirtiliyor.