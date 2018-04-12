Süleyman Soylu’nun telefonları, emrindeki polislerce dinlendi

Uzun zamandır Enerji Bakanı Albayrak ile aralarında ‘veliaht’ savaşı olan Süleyman Soylu’nun mobil telefonlarının usulsüz şekilde dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine 7 polisin görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mobil telefonlarının emrindeki polislerce takip edildiğinin ortaya çıkması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yeri değiştirildi.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şık’ın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonlar yasadışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildi. Konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yeri değiştirildi. Bakan Soylu’nun telefonlarının kimin emriyle takip edildiği belirlenemedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı da olan Enerji Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu arasında veliahtlık kavgası olduğuna dair bilgiler daha önce basına yansımıştı. İkili arasındaki kavganın su yüzüne çıkmasının ardından Soylu, geçen aylarda kırgınlığını belirten konuşmalar yapmıştı. Soylu’nun istifa etmek istediği ancak Erdoğan tarafından engellendiği de iddia edilmişti.

‘SEHVEN TAKİP ETTİK’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefon hatlarının emniyetin bilgisayar takip sisteminde sorgulandığı birkaç ay önce ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldığı belirlenen yasadışı takip üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilerek Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgileri olduğu belirlenen polisler müfettişlere verdikleri ifadelerde suçlamaları reddederek yasadışı takibin “sehven” yapıldığını söylediler. İfadeleri alınan polis memurları, yanlışlığın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) bazı büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarının istifa ettirilmeleri sürecinde yerlerine seçilecek isimlerin Fethullah Gülen örgütüyle iltisaklarının olup olmadığı yönündeki araştırmalar sırasında doğduğunu belirttiler. Bu araştırmalar sırasında görevlendirilmeleri yapılacak olanların tüm telefon kayıtları ve görüştüğü kişilerin Gülen Cemaati ile ilişkisinin olup olmadığı bilgisayar takip sisteminde anlık ve geriye dönük olarak incelemeye alındı. Polislerin iddiasına göre hakkında araştırma yapılanlardan birisinin irtibatları arasında Soylu’nun da telefonları bulunuyordu. Polisler de, “sehven” Bakan Soylu’nun da telefonlarını incelediklerini iddia ettiler.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Telefon bilgisayar takip sistemini kullanarak sorgulama ve takip yapabilmek için araştırmayı yapacak il istihbarat şube müdürlüklerinin, sistemin merkezi olan Ankara’daki İDB ana veri tabanına bağlanması gerekiyor. İDB’nin veri tabanında kim hakkında ne araştırıldığını neye bakıldığını, hangi kentte kim tarafından yapıldığını sistem otomatik olarak kaydediyor. Uygulamanın kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı gibi önemli kişiler ve kullandıkları telefon numaraları da önceden sisteme kayıt edilerek herhangi bir usulsüz takip, sorgulama ya da dinleme yapılması halinde uyarı sistemi devreye giriyor. Müfettişlerin usulsüz telefon takibiyle ilgili incelemeleri sürerken, Ankara’da İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından birinin de aralarında bulunduğu 5 ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 polisin görev yerleri değiştirildi. İnceleme sonunda polisler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

‘USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL, İNCELEME RUTİN’

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Türkay Öksüz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Soylu’nun telefonlarının usulsüz dinleme ya da takip edildiğine yönelik herhangi bir inceleme ya da soruşturma olmadığını söyledi. Müfettişlerin, İDB’nin merkez ve taşra birimlerinin yaptığı işlemlerin yasal prosedüre uygun olup olmadığına dair rutin bir inceleme yaptığını belirten Öksüz, “Yapılan işlemlerin yasal prosedüre, usül ve esaslara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir usulsüzlük var mı ona da bakılıyor. Bakanın dinlendiğine ya da telefonlarının takip edildiğine yönelik bir tespit, veri ve işlem yoktur. Kanuni denetim çerçevesinde yapılan bir uygulamadır. Herhangi bir usulsüzlük çıkması halinde gerekli soruşturma açılacaktır” dedi.

PARTİ İÇİNDEN SERVİS

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri nedeniyle CHP’lilerin eleştirilerine neden olan Soylu’nun, Gülen Cemaati ile geçmişteki ilişkileri sıklıkla dile getirildi. AKP’deki muhalifleri tarafından bazı CHP’lilere ve muhalif medya organlarına Soylu’yla ilgili görüntü ve bilgiler sızdırıldı.