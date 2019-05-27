Süleyman Soylu'nun korumasına Cemaat ve dolandırıcılık davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki yıl boyunca koruma amirliğini yapan Bilal Uslu hakkında Cemaat üyesi olmak, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2015-2017 yıllarında koruma amirliğini yapan ve sonrasında açığa alınan Komiser Bilal Uslu hakkında Cemaat üyesi olmak, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından dava açtı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Korkmaz tarafından hazırlanan 10 sayfalık iddianame, ağır ceza mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Bilal Uslu hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılması istendi.

Garson adlı gizli tanıktan ele geçirildiği belirtilen (SD kart) dijital verilerde şüphelinin B4 (FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişileri ifade ettiği) koduyla fişlendiği belirten iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu: