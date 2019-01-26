Süleyman Soylu'dan 'seçim güvenliği' açıklaması: Klişe senaryolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'seçim güvenliği' çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu yaşanan usulsüzlükleri 'klişe senaryoları' olarak yorumladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artan seçmen listesi itirazları ve seçim güvenliği endişelerine ilişkin açıklamada bulundu.

“Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik" diyen Soylu, "Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan şaibe iddialarını "klişe senaryo" olarak tanımlayan Soylu, "Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır. Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Soylu'nun "klişe senaryo" olarak yorumladığı bazı haberler şöyle: