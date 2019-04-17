Süleyman Soylu'dan seçim açıklaması: Tam kanunsuzluk söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oy farkının kapanmadığı yeniden sayımların ardından, seçimlerinde tam kanunsuzluk halinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te "Organize usulsüzlük" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Değişen kanunun çok açık. Kanun diyor ki; sandık kurulu başkanlarını ve sandıktaki bir görevliyi mülki idare amirinin verdiği listeden seçer. Mülki idare amiri de o ilçedeki tüm kamu görevlilerini seçim kuruluna vermekle sorumlu ve görevlidir. Bunu yapmaması hem adli hem de idari olarak bir sorumluluk yükler idare amirlerine" diyen Soylu, "Bunu nereden biliyorum? Çünkü biz toplam 7 bölgede bütün valilerimizle ve özellikle büyük illerde kaymakamlarımızla, jandarma komutanlarımız ve emniyet müdürlerimizle seçim başlamadan önce, ki her seçimden önce yapılır bu. Bölgesel toplantılar yaptık. Teker teker bunu ifade ettik. Buradaki yorum size ait değildir. Sizin yapmanız gereken çok nettir. Bu, ilçenizdeki kamu görevlilerini seçim kuruluna bildireceksiniz. Ve seçim kuruluna bildirirler" ifadelerini kullandı.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Deniz Bey'i dinledim, 4 üst üste söyledi. Hatta 'aşçıyı eğer kaymakam vermişse, mülki idare amiri vermişse seçim kurulu başkanı ne yapsın' dedi? Böyle bir şeye mülki idare amirinin hakkı yoktur. Tanım nettir ve kamu görevlisidir. Örneğin belediye zabıtası görev alamaz. O başka bir sebeple görev alamaz. Örneğin TSK'daki memur yani görev alan sivil memurlar, sandıkta görev alamazlar. Yani o kamu görevlisidir ama kanunlar orada görev almasını engellemiştir. Bütün bunlar bizim seçim kanunumuzda yukardan aşağıya yazar. 31 bin çarpı iki, yani 62 bini aşkın sayının 19 bini sandık kurulu başkanı ve üyesi olan kamu görevlisi eğer seçim kurulu hakimleri tarafından görevlendirilmişse burada seçim kanunu tırnak içinde söylüyorum, bir tam kanunsuzluk hali söz konusudur. Bu birincisi, bu yorumu YSK yapar."

Veyis Ateş'in, "19 bin küsur kişi kamu görevlisi olmayan şekilde mi atanmış ilçe seçim kurulu tarafından" sorusuna Bakan Soylu, "Evet, ilçe seçim kurullarının inisiyatifiyle birlikte" dedi.