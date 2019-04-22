Süleyman Soylu'dan saldırı sonrası tek cümlelik açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası hedef gösteren sözleri nedeniyle istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin tek cümlelik bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin, “Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun” dedi.

Saldırı sonrası tepkilerin hedefindeki Soylu, daha önce yaptığı bir açıklamada “CHP’lileri şehit cenazelerinde protokole almayın. Onların gideceği adres başka. Böyle bir talimat verdim. ‘CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği adres PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar” demişti.