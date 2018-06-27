Süleyman Soylu'dan Pervin Buldan'a tehdit telefonu!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak 'Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım' dediğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinin ardından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldığını söyleyen Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartlamalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK tarafından öldürüldüğünü iddia edilmişti.

Haber 7'de yer alan iddiaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu gelişme üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak" dedi.