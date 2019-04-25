Süleyman Soylu'dan Küçükçekmece açıklaması: Bir fail yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı ile ilgili, "Bir fail yakalandı" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüphelinin, 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğu ileri sürüldü.

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Soylu, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 'kahraman' ilan edilen videoları çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Biraz önce cinsel istismar vakasında olduğu gibi, maalesef sizin sorduğunuz vakada da ciddi bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Aklımıza ve hayalimize gelemeyecek bir çok bilgi kirliliği ile karşılaşıyoruz. Bu konuda açıklama yaptık. Hala bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız" yanıtını verdi.

Soylu, "İhraç edildi mi? sorusuna ise yanıt vermedi.