Süleyman Soylu'dan kayyum açıklaması: Üstümüze düşeni yerine getiririz

İstanbul'a kayyum gündemine ilişkin pazar günü açıklama yapacağını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstanbul, Ankara ve diğer yerlere kayyum atanması için terörle iltisaklı olması gerekir. Bunu ortaya atanlar Diyarbakır, Van ve Mardin'de atılan adımları sulandırıyor. İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in programına konuk oldu.

İstanbul'a kayyum gündemine ilişkin programda konuşacağını duyuran Soylu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

SURİYE'DE KARA DEVRİYESİ

Türkiye burada pasif bir politika sürdürmedi. Dünya siyasetinde bunu belli etti. Eğer ABD devriye atmayı, yani bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye atmayı kabul ediyorsa bu attığımız adımlarla oluşmuş bir süreçtir.

Türkiye dünyada birçok ülkenin "bu topa girmeyeyim" dediği başlıklarında önemli adımlar attı.

Paydaş olduğumuz Avrupa'nın duyarsızlığını bugün de değerlendiriyoruz, gelecekte tarihte de değerlendirilecek.

KAYYUM AÇIKLAMASI

Kayyum da kayyım da hukuken hatalı kavramlar. Burada belediyelere geçici görevlendirme var. Biz belediye başkanını geçici olarak görevden alıyoruz, bir vekil atıyoruz.

(Seçilmiş olanların bu şekilde görevden uzaklatırılmasının hatalı olduğu söyleniyor. Davutoğlu ve Gül de böyle açıklamalar yaptı.) Onlara yanıtım çok net. Biz terörle iltisaklı 94 belediye başkanını görevden aldık. Yasalar çok açık, teröre yardım ve yataklık yapan, iltisaklı olan... Bu konuda yapılan soruşturmalar ve tutuklamalar sonrası İçişleri Bakanı görevden alma hakkına sahip. Bu hakkı kullanmayın diyorlar.

(Seçime nasıl girdiler diyorlar) İkisinin hukuki altyapısı farklı. Ama kanunun bana söylediği apayrı. Ben bunu denetlemekle yükümlüyüm, devletin kurallarına uygun çalışıp çalışmadığına bakmak durumdayım. 100 liralık ihaleyi 100 bin liraya yaptı, ben bunu araştırmak durumdayım. Seçilmişlik istediği hukuksuzluğu, istediği yolsuzluğu yapma hakkı vermez. Şırnak Belediyesi'nde havan mühimmatı çıktı, bunlar da seçilmiş, görevden almayacak mıyız?

Herkes biliyor ki eş başkan atamasını Kandil yapıyor. 521 çocuğu terörist olarak dağa götürdü bunlar. CHP seçilmişlik diyecek, Abdullah Gül, Davutoğlu da seçilmişlik diyecek...

Seçilmiş olmak yolsuzluk, teröre destek yetkisi vermez. Herkes demokrasi kurallarına riayet edecek.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM İDDİASI

İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da belediye başkanı seçme kararıdır. Bu karar hem demokratik bir karardır hem de hukuki bir karardır.

Bir belediye Türkiye'yi yönetmek için değil, belediyeyi yönetmek için seçilir. Önce işinizi yapacaksınız. Biz bu belediyelerdin Diyarbakır, Mardin ve Van'ın alınmasının terörle irtibatlarından dolayı olduğunu ifade ettik. Buradan kalkıp İstanbul seçmeninin meşruiyetini meşruiyetsizliğe ciro etmek doğru değil.

PKK teröristlerini ziyaret eden, ismini caddeye verenlere ben selam göndermedim. Terörle karşı mücadeleye ilişkin atılan adımlara karşı açıklama yapanları ben uyarırım, bu benim İçişleri Bakanı olarak hakkım.

HDP önünde şimdi anneler var, annesinin kucağından çocuğunu almış dağa götürmüş. İstanbul seçmenine söylüyorum, çocuklarınız yarın okula başlayacak, kaçta gelecek diye bekleyeceksiniz, yarım saat geç gelirse deli divane olursunuz, bu anneler orada bir feryadı dile getiriyor. Buna devlet baksın demek aymazlıktır, vicdansızlıktır. Buna devlet bakıyor, biz bine yakın terörist ailesiyle görüşüyoruz, biz bu projeyi 2 yıldır sürdürüyoruz. Geçen yıl 165 teröristi aileleriyle işlettiğimiz süreç sonunda geri getirdik, bu yıl da bu sayıya ulaştık

Biz bu işi buraya getiriyoruz, sen diyorsun ki sana karşı yanlış yapıldı, biz sizin yanınızdayız. Kime karşı yanlış yaptık?

CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamıyor?

Ses çıkarmayalım, orada teröre destek sürsün, dağa çıksınlar... Türkiye 40 yıldır bunu yaşıyor, artık yaşamasın.

Ne İstanbul ne de Ankara, herkesin kendisine ait bir yetki çerçevesi vardır... Ben pazar günü söylerim dediğimde aslen şunu söyledim, bana bu soruyu soran Fox TV, bir yerden bir şey kanatabilir miyim diye... Açıklayacağım şey şu... Muhtarlığın kendi kuralları var, yasası var. Belediye başkanları kendi kuralları var, yasası var. Kaymakamlığın kendi kuralları var, yasası var. Vali, bakan bütün bunların tamamı yasalar çerçevesinde hareket ediyor. İstanbul, Ankara ve diğer yerlere kayyum atanması için terörle iltisaklı olması gerekir. Bunu ortaya atanlar Diyarbakır, Van ve Mardin'de atılan adımları sulandırıyor. İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRİRİZ'

Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz. Türkiye’deki tüm belediye başkanları benim görev alanlarımın içindedir. Bu kadar açık ve net.