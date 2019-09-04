Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Yazıklar olsun...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Soylu, 'Geleneğimizin bize bıraktığı isimleri terörist isimleriyle değiştirenlere İstanbul’dan kalkıp gidip Atatürk portresi verip, onları Atatürk üzerinden temizlemeye çalışanlara Allah da millet de şahittir, hakkımız helal değildir. Bu kadar net, yazıklar olsun' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın Afyonkarahisar’daki düzenlenen toplantısında konuştu.

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef alan Soylu, "Yazıklar olsun" dedi.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

“Bugün Saraçhane’de eylem yapan, kaybettikleri işlerini geri almak için seslerini duyurmaya çalışan, çoluk çocuk geçindiren insanlara, terör örgütüne müzahir olduğu için görevden aldığımız belediye başkanlarına gösterdikleri güler yüzü, Kandil’in atadığı kayyum eş başkanlara gösterdikleri güler yüzü, desteği, acıma hissini gösterseler bizim için yeter.

Nasıl onların eylemlerine destek veriyorlarsa, nasıl Diyarbakır’a kadar koşa koşa gidip onları savunmaya çalışıyorlarsa, terörist cenazelerinde ağlayarak onlar için nasıl avukatlık yapıyorlarsa, makam odalarından çıksınlar burunlarının dibindeki o insanlar için de bunları yapsınlar. Diyarbakır’daki çalıştırdığı insanların kimlik kartındaki ay yıldızlı bayrağı söküp atanlara, orada şehit ailelerini kapının önüne koyup terör müzahirlerini gelip devletin ‘bunları çalıştıramazsınız’ dediği halde inadına belediyeye alan, inancımızın, geleneğimizin bize bıraktığı isimleri terörist isimleriyle değiştirenlere İstanbul’dan kalkıp gidip Atatürk portresi verip, onları Atatürk üzerinden temizlemeye çalışanlara Allah da millet de şahittir, hakkımız helal değildir. Bu kadar net, yazıklar olsun.”