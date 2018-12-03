Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet'e ağır ifadeler: Dişlerine kan değdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. Soylu gazete için 'fitneci', 'dişlerine kan değdi bir kere' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesini hedef alan ağır ifadeler kullandı.

Soylu paylaşımında "Cumhuriyet gazetesi zihniyeti fitnecidir. Bir başbakan iki bakan astılar. 1960’dan beri bütün darbeleri mayaladılar, ancak doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere..." dedi.

Cumhuriyet gazetesi zihniyeti fitnecidir.

Bir başbakan iki bakan astılar.

1960’dan beri bütün darbeleri mayaladılar,ancak doymadılar.

Dişlerine kan değdi bir kere... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 3 Aralık 2018

Cumhuriyet gazetesinde bugün yer alan bir haberde AKP içinde üç ekibin oluştuğu, bunların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başını çektiği "Beratçılar", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olan "Soylucular" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkili olduğu "Bilalciler" olduğu bildirilmişti.

