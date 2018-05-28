Süleyman Soylu'dan ADD açıklaması: Karşılıksız kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)’nin sosyal medya hesabından yaptığı 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, 'Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir' dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde yaptığı paylaşıma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Soylu, konuyu araştırdıklarını, söz konusu paylaşımla ilgili hemen Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ve soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Soylu, "Bu Adnan Menderes’e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Ve bu seviyesizliktir, bu millete inançsızlıktır, demokrasiye olan sadakatsizliktir ve millete olan güvensizliktir. Ama işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz" diye konuştu.