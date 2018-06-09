Süleyman Soylu: Yeni bir darbe ve suikast planları var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemaat ile ilgili 'Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var ama buna güçleri yok' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cemaat'e ilişkin "Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok" diyen Soylu, "Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor" ifadelerini kullandı. Soylu, OHAL'e ilişkin ise, "Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder" dedi.