Süleyman Soylu: Yarın öbür gün FETÖ'cüleri de çıkarır bunlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi'ne ilişkin açıklama yaparak "Yarın öbür gün Allah muhafaza ellerinden fırsat geldi mi birilerinin talimatıyla bırak Demirtaş'ı çıkarmayı FETÖ'cüleri de içeriden çıkarır bunlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın öbür gün Allah muhafaza ellerinden fırsat geldi mi birilerinin talimatıyla bırak Demirtaş'ı çıkarmayı FETÖ'cüleri de içeriden çıkarır bunlar" dedi.

Soylu, Temel Karamollaoğlu'nun HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş dışarı çıksın" dediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Güya milliyetçi kanattan gelmiş. Ey Devlet Bahçeli bunlara gerekli cevabı sen zamanında verdin. Şimdi Akşener diyor ki 'Demirtaş hapisten çıksın özgürce siyaset yapsın.' Öbür taraftan Muharrem İnce diyor. Ben de onlara cevap verdim 'Güneydoğu'daki Doğu'daki huzur size battı da onun için mi çıkarmak istiyorsunuz.' Aslında başka bir yol yapıyorlar. Yaptıkları yol şu, çok tehlikeli bir yol açmaya çalışıyorlar. Zannetmeyin ki bunlar birbirinden ayrılır. Yarın öbür gün Allah muhafaza ellerinden fırsat geldi mi birilerinin talimatıyla bırak Demirtaş'ı çıkarmayı FETÖ'cüleri de içeriden çıkarır bunlar."