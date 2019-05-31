Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, 'Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok. Bunların geldiği bölgenin yüzde 65'i bizim Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde' dedi.

Silivri'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriyelileri bayramda gönderiyorsunuz" şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek, "Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok" diye konuştu.

"Bunların geldiği bölgenin yüzde 65'i bizim Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde" diyen Soylu, "Bilmiyorum Misak-ı Milli sınırları sizin için ne ifade ediyor. Burada bir güvenlik oluşursa onlar kendi memleketlerine giderler zaten" ifadesini kullandı.