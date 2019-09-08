Süleyman Soylu pazar gününü işaret etmişti: Konuşması başladı

İstanbul'a kayyum gündemine ilişkin pazar günü açıklama yapacağını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in programına konuk oldu.

İstanbul'a kayyum gündemine ilişkin programda konuşacağını duyuran Soylu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

SURİYE'DE KARA DEVRİYESİ

Türkiye burada pasif bir politika sürdürmedi. Dünya siyasetinde bunu belli etti. Eğer ABD devriye atmayı, yani bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye atmayı kabul ediyorsa bu attığımız adımlarla oluşmuş bir süreçtir.

Türkiye dünyada birçok ülkenin "bu topa girmeyeyim" dediği başlıklarında önemli adımlar attı.

Paydaş olduğumuz Avrupa'nın duyarsızlığını bugün de değerlendiriyoruz, gelecekte tarihte de değerlendirilecek.

KAYYUM AÇIKLAMASI

Kayyum da kayyım da hukuken hatalı kavramlar. Burada belediyelere geçici görevlendirme var. Biz belediye başkanını geçici olarak görevden alıyoruz, bir vekil atıyoruz.