Süleyman Soylu nerede?

Yerel seçimlerden önce neredeyse her gün muhalefeti hedef alan sert açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimlerinin ardından derin bir sessizliğe büründü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki birçok seçim mitingine katılan ve muhalefeti sert sözlerle hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart akşamından bu yana sessizliğini koruyor.

Seçimden sonra yalnızca bir açıklamada bulunan, onu da sosyal medya hesabı üzerinden bir "düzeltme" için yapan Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve whatsapp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun sessizliğinin nedeni merak konusu...