Süleyman Soylu 'Kaçak Suriyelileri boş kamplara gönderiyoruz' dedi, sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kaçak olduğunu belirttiği Suriyelileri boş kamplara gönderdiklerini belirterek, "İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana 1000'i Suriyeli 6 bin 122 kaçak göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.

Soylu, konuya ilişkin NTV ekranlarında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

1 milyon 69 bin kaydı olan göçmen var. 547 bini Suriyeli. Problem bunun dışında olanlarla. Başka illere kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan göçmenlerle problemimiz. İstanbul'da 6 bin 122 kişi yakaladık. 2 bin 600'ü Afgan, bin civarı Suriyeli. Bütün bunları yakalıyoruz. Suriyeliler hariç geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz. Suriyeliler geçici koruma kapsamında. 20 Ağustos'a kadar süre verdik. Yasadışı yollarla gelen Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz, ikamet izni vermedik deyip kamplara alıyoruz. Geçici koruma kapsamındaki kimse sınırdışı yapılamaz. Biz bunları ne yapıyoruz? Kayıtsız Suriyelileri yakalayınca kamplara gönderiyoruz. Şu anda kamplarda 100 bin kişi kalıyor. Kontrol altında tutmamız lazım. Gitmiyorum derse gidecek.

Bunun seçimle alakası yok. Çok büyük bir operasyon yürütüyoruz, dünyada başka hiçbir ülke başa çıkamaz. Efendim, bırakın bunlar Avrupa'ya gitsin... Ben de isterim gitmelerini ama Türkiye'yi bir kaçak göç güzergahı haline getiremeyiz. 2017 yılında sınırdan geçişi engellenen kaçak sayısı 729 bin. Bunu engellemezsek bir o kadar daha gelirdi."