Süleyman Soylu kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı: Türkiye’deki Suriyeliler Misak-ı Milli sınırları içinden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz Türkiye’ye gelen bu insanlarla, yüz yıl önce aynı sancak altında yaşıyorduk. Suriye’den bize gelenlerin yüzde 62’si Misak-ı Millî sınırları içerisinden' derken, kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'de açılan ÖSO bayrağı sonrası "Suriyeli istemiyoruz" tepkilerine ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"Biz Türkiye’ye gelen bu insanlarla, yüz yıl önce aynı sancak altında yaşıyorduk. Suriye’den bize gelenlerin yüzde 62’si Misak-ı Millî sınırları içerisinde" diyen Soylu, "Çanakkale Şehitliği’nde, bu topraklar için kendilerini feda edenlere bir bakalım. Şehitliğimizde Hama’dan 189, Halep’ten 544, Şam’dan 91, İdlib’ten 129, Lazkiye’den 31, Deyrizor’dan 67 kişi var. Ayrıca, kayıtlarda şehir belirtmeden sadece “Suriye” yazan 51 şehidimiz var" ifadelerini kullandı.

Suriyelilere yönelik AKP tabanından da tepkiler olduğu yönünde bir soruya yanıt veren Soylu, "Olabilir, çünkü bu mesele insanların günlük hayatına dokunuyor. Hastanede, okulda, ulaşımda maalesef bir konfor paylaşımı söz konusu oluyor. Bu konfor paylaşımından dolayı böyle bir reaksiyon olabilir. Ama bir gerçek var ve biz bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Hayat sadece meta değil. Allah, tarih bizi bir imtihana tabi tutar. 'Sizden sonra gelecek nesillerin üstünden bela ve musibet kalksın' derler ya, Suriyeliler ile böyle bir sınavın içerisindeyiz. Bizi birbirimizden ayırmaya, özümüzde olmayan birtakım üretmeye çalışanlara karşı tahriklere gelmeyelim. İçişleri Bakanı olarak diğer ülkeleri ziyaretimde, bu mesele açıldığı zaman bütün dünyanın yüzü yere bakarken, bu, bizim dünyaya üstünlük sağladığımız birinci mesele oluyor. Hem insanlık adına hem Müslümanlık adına hem de Anadolu medeniyetinin bize öğrettikleri adına bu duruşumuzu terk etmeyelim" diye konuştu.

Türkiye'de toplam 76 bin 443 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini belirten Soylu, "Bunların 36 bini reşit. 5 bin 292 öğretmen, 1432 mühendis, 1235 serbest meslek sahibi, 743 doktor, 732 teknisyen, 507 küçük işyeri sahibi, 427 müdür, 396 tüccar, 392 muhasebeci, avukat, eczacı, üst düzey yönetici, hemşire, mimar, çevirmen, bankacı, akademisyen; bütün bunlar var" dedi.