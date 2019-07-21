Süleyman Soylu: İsterlerse deneyelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik mürettebatıyla yediği akşam yemeğinde, Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi kaçak göçmenler konusunda yalnız bıraktığını iddia etti ve 'Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet altı ay dayanamaz' dedi.

Hükümet değişikliği senaryoları kulislerde konuşulurken, görevden alınacağı iddia edilen isimler arasındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupalı siyasetçileri kaçak göçmenler konusunda uyardı.

Sahil Güvenlik mürettebatıyla dün yediği akşam yemeği sırasında bir de konuşma yapan Soylu, Avrupa'nın göçmen politikalarında Türkiye'yi yalnız bıraktığını iddia etti ve "Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum" diye konuştu. "Türkiye'yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz" diyen Soylu, kurtarılan kaçak göçmenler arasında önemli sayıda Afrikalı olduğunu belirtti.

Soylu, "Adını sanını duymadığımız ülkelerin vatandaşları var" dedi ve 2017 yılında hem karada hem denizde toplam 175 bin 752 düzensiz göçmen yakaladıklarını, bu sayının 2018'de 268 bine yükseldiğini, 2019'un ilk 6 ayında ulaşılan sayının 162 bin 692 olduğunu söyledi.

Soylu, Avrupa ülkelerineyse şöyle seslendi:

Bu konuda Avrupa’nın bizi yalnız bıraktığı aşikârdır. Sırt sıvazlamayla olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet altı ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim.

