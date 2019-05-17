YSK eliyle iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Soylu, 'İstanbul'da ilginç bir şey oldu' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin konuştu.

Çatalca Öğretmenevinde muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Soylu, "16 Nisan'dan sonra 24 Haziran'da da ülkenin yönetim şekliyle ilgili sözünü söyledi, milletvekillerini belirledi ve nihayetinde de 31 Mart’ta yerel yönetimler noktasında da sözünü söyleyip bize altın bir 4,5 yıl verdi. Ancak burada, İstanbul'da ilginç bir şey oldu" derken, "Ne oldu ve biz niçin 23 Haziran'a tekrar randevulaştık? Çünkü birileri, sözü milletin değil kendilerinin söylemesini istedi. İstanbul'da seçimlerde yaşananların en net tarifi 'oldubitti' yapma gayretidir" ifadelerini kullandı.