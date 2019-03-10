Süleyman Soylu ihraç edilen polis ve asker sayısını açıkladı

Süleyman Soylu, '15 Temmuz 2016'dan bu yana ihraç edilen polis ve asker sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu bildirdi. Soylu ayrıca, 38 bin 578 personelin ihraç edildiğini belirtti.

Soylu, özellikle güvenlik, istihbarat, yargı, bilişim, üniversiteler, medya başta olmak üzere toplumu ve devleti etkileyecek "ana koridorlarda" ciddi bir şekilde etkin olmak isteyen "FETÖ" mensuplarına yönelik "paket paket" operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

'38 BİN 578 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ'

İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159'u jandarma, 348'i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu.

Bütün bu personel açığına rağmen ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821."

Soylu, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi diyebilir miyiz?" sorusuna "Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var. Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi.

'BİR ANA KÜTÜPHANEMİZ VAR, BLOK BLOK'

FETÖ mensuplarına yönelik devam eden operasyonlardan dolayı vatandaşlarda örgütün bitmeyeceği algısının oluştuğunu söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni deliller, yeni dijitaller, yeni mahremler... Yani bir mahrem yakalıyorsunuz bir büyük külliyat ortaya koyuyor, o külliyatın üzerinden tekrar gidiyorsunuz. Bir ana kütüphanemiz var, blok blok. İşte büfe/ankesör, ByLock, mahrem yapılanmalar sırasıyla yöntemleri ve alanlarına göre... Ama bu kütüphanelerin dışında bir de elde ettiğimiz var. Mesela özellikle siber, 1 milyon 800 binin (dijital materyal) 1 milyon 407 binini çözdü. Bu Avrupa'nın bütün ülkelerinde bir yıl, iki yıl, üç yılda elde edilemeyecek rakamlar."