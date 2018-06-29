Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu: Pervin Buldan'ı ölümle tehdit etti

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı tehdit etmesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

“Görevi güvenliği sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, milletvekili olduğu AKP içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için kendisinin basına sızdırdığı telefon görüşmesinde, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ve Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı, ‘Size artık yaşama hakkı yok’ şeklinde açıkça ölümle tehdit etmiştir" denilen suç duyurusunda, "Ayrıca sözlerinin devamında ‘O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ diyerek bütün Ağrı halkını 2015’te Sur, Cizre ve Nusaybin’de yapılanları yapmakla tehdit ederek, hem partiyi hem üyelerini hem de oy veren seçmenlerini bir insanın öldürülmesinden sorumlu tutmuştur. Şüphelinin kullandığı ifadeler ile TCK’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun da işlendiği kanaatindeyiz" ifadeleri yer aldı.