Süleyman Soylu 'Ekrem İmamoğlu demin bir çocuğu tokatladı' dedi, görüntülerin aslı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz' dedi. Soylu'nun 'tokatladı' sözlerinin ardından CHP'li Gürsel Tekin ziyaret videosunun tam halini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun bir esnafa tokat attığı iddiası AKP medyası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gündeme getirilirken, Soylu, "Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Tokat iddiası sonrası CHP'li Gürsel Tekin, "Şimdi de apaçık görüntüleri montajlayıp '@ekrem_imamoglu çocuğa tokat attı' diye iftira atıyorlar. Bu arsızların yalanı bitmez ama millet bunların ne olduğunu görsün" diyerek videonun tam halini paylaştı.