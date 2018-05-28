Süleyman Soylu: Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan cumhurbaşkanları adaylarına 'Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?' diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da huzurun hâkim olduğunu ileri sürerken, bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na “Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?” diye sordu.

Soylu, “16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce , sana bu mu battı?” dedi.