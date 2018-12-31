Süleyman Soylu: Çorum ve Maraş tamamen tiyatroydu

Yüzlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Çorum ve Maraş katliamlarına ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum ve Maraş katliamlarına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Alevi ve solcu yurttaşları hedef alan iki katliamı "Tamamen tiyatro" olarak değerlendiren Soylu, "Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur" dedi.

Çorum ve Maraş'ta yaşanan katliamların ardından tek bir sorumlu bile hesap vermemiş, katliamların sorumluları iktidarlar tarafından yıllarca korunmuştu.