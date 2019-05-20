Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıda yaptığı konuşmasında “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz. Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykoz mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Soylu toplantıda yaptığı konuşmasında “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz. Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 45 mahalle muhtarının katıldığı toplantı Beykoz Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşti.

'BİZ SEÇİMİ KAYBETTİK'

31 Mart yerel seçimlerinin neden tekrarlandığını anlatan Süleyman Soylu, “Türkiye de bu seçim yenileme ilk defa olmuyor. Biz seçimi kaybettik. Ankara'yı kaybettik. İstanbul'un 3 katı kadar çalıştım Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'İlk 20 gün Ankara'da çalışacaksın' Sabah 9'da başladım gecenin saat 12'sine 01'ine kadar çalıştım. Kaybettik ama başımızın üzerine dedik. Mersin'de, Adana'da, Antalya'da kaybettik. Seçimde kaybetmek de var kazanmak da. Ama bir şey yok o da şu, 250 oyun 0 olarak yazılırsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız. Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur…" diye konuştu.

'ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ANLAYIŞIN KENDİSİ'

Yerel seçimlerdeki iptal olan oylar hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Binali beyin karşı karşıya geldiği bu durumu ifade etmek durumundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur üç olur. Ya sehven yapılır, ya birisi kendi partisinin lehine bir iş yapacaktır onun için yapacaktır. Ama bu eğer kaydırılan rakam 100 sandığa yakın bir rakamsa ve bu bütün ilçelere de yayılmışsa ortak olarak, demek ki bu koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış, yedirebilirsek yedirebildiğimiz yerde yedirin, bunu sağlayın diyen bir anlayışın kendisidir. Sandıklar açılıyor, itiraz ediliyor. Fark 29 binden 13 bine düşüyor. Normali şudur, eğer yüzde 50 yüzde 50 iki parça varsa bir bütünün içerisinde iptal iki tarafta da aynıdır" şeklinde konuştu.

'SİYASAL , İDEOLOJİK BİR KAVGANIN BAŞLAMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Amerika Birleşik devletlerinin kendisinin Amerika'ya girişinin yasaklandığını belirten Soylu, “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben önümüzdeki yapılacak olan 23 Haziran seçimlerinin de İstanbul halkı tarafından çok iyi değerlendirileceğine olan inancım tamdır. Çünkü önümüzde bir tercih var. Endişeleniyorum. Endişelendiğim nokta da şudur, Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.