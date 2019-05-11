YSK tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'seçim güvenliği' toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB'ye kayyum olarak atanan Vali Yerlikaya da katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantıda 23 Haziran’da tekrarlanacak olan seçimde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. İstanbul’da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.