Süleyman Soylu, Ali Koç'u arayıp uyarmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç'u arayarak Ekrem İmamoğlu'nun maça gelmemesi konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nagehan Alçı, konuyu köşesine taşırken, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç’u aramış. İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanısıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu’nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış. Ardından da Koç’a, 'Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence' diye eklemiş" ifadelerini kullandı.

Alçı, ikili arasındaki görüşmenin detaylarını da şu sözlerle aktardı:

Ali Koç, Can Bartu’nun cenazesinde İmamoğlu’na ne dedi?

Çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi, Ali Koç’un Bakan Soylu’ya “Ben Sayın İmamoğlu’nu bir gün önce Can Bartu’nun cenazesinde bu yönde uyardım ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur” dediği yönünde.

Bunun üzerine Soylu, Koç’a “Elbette iletebilirsiniz” yanıtını vermiş ve Ali Koç, Ekrem İmamoğlu’nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış.

Ekrem İmamoğlu’nun Ali Koç’a yanıtı “Eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan” olmuş.