Süleyman Soylu açıkladı: 8 bin bekçi daha alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası yeniden başlayan bekçi alımları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi daha alacaklarını açıkladı.

İstanbul Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de 21 binin üzerinde bekçi olduğunu ve bunların 4 bin 200’ünün İstanbul’da bulunduğunu belirten Soylu, 8 bin bekçi daha alacaklarını dile getirdi.

"Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz" diyen Soylu, "Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk" ifadesini kullandı.