Süleyman Soylu: ABD bizi tehdit etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'yap' demedi. Zeytin Dalı Harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti' dedi.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'da Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'deki operasyonlara ilişkin konuştu.

"Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'yap' demedi. Zeytin Dalı harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti" diyen Soylu, "Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Şimdi Fırat'ın doğusunda esas itibarıyla yapmaya çalıştığı da çok net ve açık. ABD bizi Kuzey Irak'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin'de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. Bilmenizi isterim. Bu çerçevelemenin esası şu: Türkiye'nin hareket kabiliyetini daraltmak. Türkiye'nin çevre ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak. Esas itibarıyla da tırnak içinde söylüyorum, doğruyu söylemeyesini engellemek. Bu kadar açık ve net. Türkiye'nin irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek. Bütün coğrafyalarla irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek" ifadelerini kullandı.