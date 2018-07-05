Süleyman Şah Türbesi yine taşınıyor

Suriye'nin Karakozak Köyü'nden, 2015 yılında, Türkiye sınırına daha yakın Eşme'ye taşınan Süleyman Şah Türbesi bu kez geri taşınıyor.

IŞİD'in bölgedeki tehdidini arttırması sebebiyle 2015 yılında Suriye'nin Karakozak Köyü'nden, Türkiye sınırına daha yakın Eşme Köyü'ne taşınan Süleyman Şah Türbesi, bu kez geri taşınıyor.

Hürriyet'in haberine göre, son günlerde Şanlıurfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Süleyman Şah Türbesi'ni korumakla da görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birlikleri takviye edildi. Tugaya bağlı birliklerin, YPG Münbiç’ten çıktıktan sonra, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacağı ve Süleyman Şah Türbesi'ni yeniden buraya taşıyacağı bildirildi.

Türbe'nin geri taşınabilmesi için TSK’nın bölgedeki Tışrin Barajı çevresinde kontrolü sağlaması gerektiği belirtiliyor.

EŞME'YE YPG DESTEKLİ OPERASYONLA TAŞINMIŞTI

Süleyman Şah Türbesi, 2015 yılında, YPG birliklerinin de destek verdiği bir TSK operasyonuyla Karakozak'tan çıkarılmıştı.

Türbe'de nöbet tutmakla görevli TSK birliği, çatışan IŞİD ve YPG güçleri arasında kalmış, bunun üzerine Ankara PYD'nin Kobani'deki (Ayn El Arab) lideri Salih Müslüm'le görüşerek, yapılacak kurtarma operasyonuna YPG'nin desteğini almıştı. Bu olayın ardından, bazı siyasetçiler tarafından "Eşme ruhu"yla yeni bir çözüm süreci başlayabileceği umudu dile getirilmişti.

