Süleyman Şah Türbesi yine taşınıyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını söyledi.

2015 yılında IŞİD tehdidi sonrası yapılan bir operasyonla "Eşme Köyü"ne taşınan Süleyman Şah türbesinin yeniden eski yerine nakledileceği açıklandı.

TRT Haber televizyonuna konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Süleyman Şah (türbesi) eninde sonunda eski yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" diye konuştu.

Işık, Menbiç'e ilişkin ise, "YPG/PYD'nin Menbiç'ten çıkarılacağına ilişkin ABD'nin verdiği sözlerin tutulması lazım, aksi takdirde iki müttefik karşı karşıya gelir, sözün tutulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.