ŞuleÇetİçinAdalet: Adalet talebimizi Şule Çet’in adının ardına yazıyoruz haykırarak

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının ilk duruşması Ankara'da başladı. Dava öncesi Komünist Kadınlar, Türkiye Komünist Gençliği ve TKP'li Hukukçular bir açıklama yaparak, 'Bu kez patronların kar hırsının değil, direk kirli ellerinin öldürdüğü Şule Çet’in davasının takipçisi olacağız! dedi.

Ankara'da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının ilk duruşması Ankara'da görülüyor.

Dava öncesi Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Komünist Kadınlar, Türkiye Komünist Gençliği ve TKP'li Hukukçular ortak bir açıklama yaparak "Şule Çet İçin Adalet" çağrısı yaptı.

"Şule Çet için adalet", "Şule Çet'in katili patron düzeni", "Boyun eğme patronlardan hesap sor" sloganlarının atıldığı basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de katıldı.

'ADELET GÖKYÜZÜNDEN BEKLENECEK BİR ŞEY DEĞİL'

"Okurken bile çalışmak zorunda kaldığımız, yaşamak için çalışırken canımızdan olduğumuz, tacize uğradığımız, istismar edildiğimiz, üstüne bir de tüm bunların 'kader' olduğu söylenen bu çürümüş düzende, adalet; gökyüzünden beklenecek bir şey değil bugün" denilen ortak açıklamada, "Cinsel istismarın engellenmesi, yeni kadın cinayetlerinin olmaması, herkesin istediği eğitimi çalışmak zorunda kalmadan alabilmesi için, adalet talebimizi bu defa Şule Çet’in adının ardına yazıyoruz haykırarak" ifadeleri kullanıldı.

'BU KEZ PATRONLARIN KAR HIRSI DEĞİL, KİRLİ ELLERİ'

Ölümüne bir plazanın 20. katından atılarak intihar süsü verilmek istenen bu genç kadının katillerinin patron hukuku tarafından yargılanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Raporlar ve delillerle açık olan cinayete rağmen, soruşturma aşamasında tam üç kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, sonra da 'kasten adam öldürme' suçlaması ile değil, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamalarıyla nihayet tutuklanan faillerin gerekli cezayı almaları için buradayız bugün. Delilleri örtbas edenlere, satılık uzman raporları ile kamuoyunda şiddeti meşrulaştırmaya, kadını aşağılamaya çalışanlara karşı sesimizi yükseltecek, Şule Çet’in haykırışı olacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bizler; TKP’li hukukçular ve Komünist Kadınlar olarak, Şule Çet’in sıra arkadaşları Türkiye Komünist Gençliği olarak, adaletten yana kadınlar, gençler olarak, bu kez patronların kar hırsının değil, direk kirli ellerinin öldürdüğü Şule Çet’in davasının takipçisi olacağız! Biliyoruz ki asıl adalet paranın saltanatı yıkıldığında, emekçi halk için eşit ve insanca bir düzen kurulduğunda, kadınları “elinin kiri” sayan bu gerici düzen sonlandığında sağlanacak ve “gerçek” failler cezalandırılacaktır!

DURUŞMA ÖNCESİ BÜYÜK KALABALIK

Mahkemenin görüleceği salona henüz kimse alınmazken, davaya büyük bir katılım olduğu görüldü.

Sanıklar jandarma kontrolünde duruşma salonuna alınırken, duruşmayı takip etmek isteyen çok sayıda yurttaş salonun dolması nedeniyle dışarıda kaldı.

Şule Çet'in yakınları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışında duruşmaya müdahillik talebinde bulunan milletvekilleri ve kadın derneklerinin davaya katılma talebi reddedildi.

SANIK ÇAĞATAY AKSU: HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Sanık Çağatay Aksu, mahkemedeki savunmasında, "Bu suçlamayla burada olduğum için özür diliyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bizim hiçbir şekilde cinsel ya da başka bir şeyle alakamız yok, cinayet yok. Bizim Şule'ye dokunmuşluğumuz yok. Ben hala şoktayım, burada bu kadar insan neye dayanarak dosyaya bakmadan mı üstümüze geliyor, onun da farkında değilim. Gösteriş amacında herkes. Bir şey bilmeden bizi suçlamaya devam ediyorlar" dedi.

Sanık Çağatay Aksu, Mahkeme Başkanı'nın "cinayet" demesine "cinayet demeyelim Başkanım" yanıtı verdi, Mahkeme Başkanı "tamam" dedi.

Aksu, Şule Çet ile buluşmalarının nedenin iş görüşmesi olduğunu söyledi.

Aksu, Şule Çet'i ofise niye çağırdığına ilişkin soruya, "Abi kardeş gibiydik, hatta Berk söyledi 'gel kafan dağılmış olur' dedi. Parasızlıktan, ailesinden, sınıfta kaldığından bahsetti. Kafası dağılsın diye davet ettik. Sürekli benden akıl alan birisiydi, Şule'yle bir şeyimiz olamaz" iddiasında bulundu.

Aksu, olaya ilişkin "Şule makam odasına doğru yürüdü. Peşinden gittim. Ben gidiyorum tarzı bir şey duydum. Ben odaya girdiğimde düşer vaziyetteydi. Tuttum, ne yapıyorsun sen diye bağırdım. Ben gidiyorum dedi" ifadelerini kullandı.

Aksu, parmak izlerinin pencereden çıkmadığına ilişkin soruya "Şule'yi tutuyordum, nasıl çıkabilir ki? Berk'e seslendim, duymadı" yanıtını verdi.

Aksu, "Şokla Berk'e Şule gitti dedim, atladı dedim. "Berk niye seni itti?" sorusuna "Kendime getirmek için herhalde" yanıtını verdi.

Şule Çet'in kendisini bırakmadığı yönündeki mesajlarına ilişkin soruya yanıt veren Aksu, "Gitmek istemiyordu. Bahane uydurmak için attı mesajları" dedi.

Çet'in "Biliyordum böyle olacağını" mesajına ise Aksu, "O da aynısının devamı, sanki bir insanın yanından ayrılmak istemezsiniz, bahane uydurursunuz öyle" dedi. Şule'nin küfürle "Bırakmıyor beni" mesajına ilişkin soruya ise Aksu, "Benimle ilgili değil" yanıtını verdi.