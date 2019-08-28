Türkiye'de kadınların örtünmesi için 1960'lardan beri sürdürdüğü faaliyetlerle bilinen gerici yazar ve 'Şulebaş' olarak bilinen türban tasarımının 'mucidi' Şule Yüksel Şenler öldü.

Türkiye'de kadınların örtünmeleri için 1960'lardan beri sürdürdüğü faaliyetlerle bilinen ve Emine Erdoğan'ın da taktığı "Şulebaş" adlı türban tasarımının "mucidi" diye tanınan gerici yazar ve terzi 81 yaşındaki Şule Yüksel Şenler öldü.

60'li yıllarda Saidi Nursici olan Şenler'in Anadolu'yu gezerek "Örtünmeyen kadının müslüman olamayacağı" propagandası yaptığı biliniyor.

Şenler Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı tanıştıran ve Emine Erdoğan'ın türban takmasına vesile olan kişi olarak da tanınıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenler'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.