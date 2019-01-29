Şule Çet'in avukatı: Dosyaya sunulan uzman raporu kabul edilemez

Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili dava dosyasında yer alan uzman raporuna avukat Umur Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, 'Dosyaya sunulan uzman raporunda yer alan ve sosyal medyada infial yaratan açıklamalar bilimsellikten uzak, cinsiyetçi, insan haklarına ve kadın haklarına aykırı, kabul edilemez açıklamalardır' dedi.

Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyaya giren uzman raporu tepki çekti. Avukat Umur Yıldırım, raporun bilimsel olmadığını ve kadın haklarını aykırı olduğunu belirtti.

Duvar'ın haberine göre Şule Çet’in intihar ettiği iddiasıyla başlayan ve cinayet suçlamasına dönüşen soruşturmanın ardından, “kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “hürriyetten yoksun bırakma” suçlarından dava açıldı.

Dosyaya giren ve sanıkların hazırlattığı adli tıp uzmanı raporu tepki çekti. Raporda, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadeleri kullanıldı.

‘KAYNAK GÖSTERİLEN SOYSAL’IN KİTABINDA BU İFADELER YOK’

Twitter hesabından açıklama yapan Çet Ailesi’nin avukatı Umur Yıldırım, “Şule Çet’in canice katledilmesi davası ile ilgili olarak dosyaya sunulan uzman raporunda yer alan ve sosyal medyada infial yaratan açıklamalar bilimsellikten uzak, cinsiyetçi, insan haklarına ve kadın haklarına aykırı, kabul edilemez açıklamalardır” dedi.

İfadelere kaynak gösterilen Prof. Dr. Zeki Soysal’ın kitabında bu ifadelerin yer almadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“Açıklamalara kaynak gösterilen diğer kitap ise rahmetli Profesör Doktor Şemsi Gök’e ait olup söz konusu kaynak kitap ilk baskılarını 1950’li yıllarda yapmış olup yazarın sadece kişisel görüşlerini içermektedir. 70 yıl önce yapmış olan bu kitapta yer alan bilgilerinin çoğunun bugünün adli tıp biliminde yeri yoktur. Söz konusu rapor sadece sosyal medyada yer alan kısmı ile değil içerdiği birçok bilgi bilimsel gerçeklerle örtüşmemektedir. CMK ve HMK’da yer alan ve adaletin tecellisinde değerli bilimsel görüşler sunulması imkanı veren uzman mütalaası; üniversite gibi kurumsal yapılarda görev yapan değerli akademisyenler tarafından hazırlanmalı ve tarafsız objektif değerlendirmeleri içeren, kişisel kanaatten ziyade güncel bilimsel literatür kaynakları ile desteklenen görüşler belirtilmelidir.”