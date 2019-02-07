Şule Çet'in ailesinin avukatından açıklama: Raporlar net...

Dün görülen Şule Çet davasında sanıkların ve sanık avukatlarının çarpıtmalarına ilişkin Şule Çet'in ailesinin avukatından açıklama geldi.

Şule Çet davasının dünkü duruşmasında sanıklar suçlamaları reddedip ortaya konan raporları kabul etmezken, Şule Çet'in ailesinin avukatından açıklama geldi.

"Dünkü duruşmanın özeti; Berk tarafından Çağatay'ın delilleri kararttığı yönünde beyandı. Bu durumu kabul edemeyen sanık ve müdafii savunmayı Şule'nin hymen zarı üzerinden yürütmeye çalıştı" diyen Avukat Umur Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şule Çet'in duruşmasında; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD'ye başvurarak, cinsel şiddet değerlendirmesi konusunda uzman değerli akademisyen hocalar Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz tarafından hazırlanan uzman bilimsel mütalaasını sunduk" ifadelerini kullandı.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi de veren Yıldırım, "Bu rapor, önceki tartışmalı ve kabul edilemez ifadeler içeren bilimsel değeri olmayan raporun aksine, her biri konusunda uzman akademisyenler tarafından güncel, uluslararası adli tıp literatürü kaynak gösterilerek Üniversite tarafından hazırlanmış, bilimsel ve objektif rapordur. Sunduğumuz bu raporda, Şule Çet'in otopsi ve laboratuvar bulguları bilimsel literatür eşliğinde yorumlanmış ve cinsel temasın olduğu net olarak ortaya konulmuştur. Bu rapora göre PSA, Amilaz, YSTR DNA gibi laboratuvar bulguları ile anogenital muayene bulguları birlikte değerlendirildiğinde cinsel penetrasyon net olarak ortaya çıkmıştır" dedi.