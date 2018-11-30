Şule Çet'in adli tıp raporu açıklandı

Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet için Adli Tıp Kurumu raporunu hazırladı.

Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin soruşturmada, beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Çet'in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 29 Mayıs 2018'de yaşanan olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çet'in kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermişti.

Soruşturmanın seyrini yakından etkileyeceği belirtilen Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda şu ifadeler yer aldı: