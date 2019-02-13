Şule Çet dosyasında o raporu yazan adli tıp uzmanına soruşturma açılacak

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Şule Çet davası nedeniyle kamuoyunun gündemine giren tartışmalı adli tıp raporunu gündeme aldı. Tepki çeken raporu hazırlayan doktor Mehmet Nuri Aydın ile ilgili soruşturma başlatılacak.

Ankara'da Mayıs 2018'de patronu Çağatay Aksu ve Aksu’nun arkadaşı Berk Akand tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet'in adli tıp raporunda "Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir" ifadelerinin yer aldığı ve sanıkları aklamaya çalışan rapor, tepkiyle karşılanmıştı. Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım, raporun bir kişiyi aklamaya çalışan taraflı bir rapor olduğunu vurgulamıştı.

Ankara Tabip Odası konuyu gündemine aldı, raporu hazırlayan doktor Mehmet Nuri Aydın ile ilgili olarak soruşturma başlatılacak.

'YAKLAŞIM BİLİMSELLİKTEN TAMAMEN UZAK'

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, "Raporu hazırlayan kişi sözüm ona eski adli tıp kitabından alıntı yapmış. Ancak yapılan bu alıntı, sadece kitabın sonunda geçen bir ifade. Öncesi, sonrası ele alınmamış. Rapor bilimsel çalışmadan uzak, kabul görmeyen bir yaklaşım söz konusu. Kendisi Ankara Tabip Odası üyesi olduğu için konu gündemimizde, soruşturma açılacak" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman da konuyla ilgili olarak, "Bilimsel olması gereken bir raporun, bilimsellikten tamamen uzakta olduğu ortadadır. Kamuoyununda gündeme gelmesi üzerine, gerekli soruşturmalar, gerekli işlemler yapılacaktır" diyerek durumu kınadı.

BU İLK DEĞİL

Şule Çet davasında, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı rapor yazan adli tıp uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın, 1989’da cezaevindeki işkencede kolu kırılan Kutay Meriç’e sağlam raporu verdiği için Ankara Tabip Odası tarafından dokuz ay meslekten men edildiği ve bu cezasının da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onandığı öğrenildi.