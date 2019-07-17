Şule Çet davasının seyrini değiştirebilecek inceleme: Plazadaki lekelerden ilk kez örnek alındı

Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma geride bırakılırken, bugün plaza katındaki biyolojik lekeler için bilirkişi eşliğinde inceleme yapıldı. Ailenin avukatı Ferhat Gebeş, yastık ve duvardaki lekelerden alınan örnekler için, 'Elde edilecek bulguların dosyaya bir seyir katacağına inanıyoruz' diye konuştu.

Ankara’da bir plazanın 20. katından patronu ve patronunun arkadaşı tarafından aşağı atılarak öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, bugün olay yerinde bilirkişi eşliğinde yeni bir inceleme yapıldı. İnceleme ile birlikte olay yerindeki biyolojik lekelerden örnekler alındı.

LEKELERDEN İLK KEZ ÖRNEK ALINDI

Basına konuşan avukat Ferhat Gebeş, olay gününden bu yana mevcut olan lekelerden ilk kez örnekler alındığını, vasfı ve niteliği hakkında şu an bilgilerinin olmadığını aktararak, “İncelenen lekeler olayın gerçekleştiği, 29 Mayıs'tan sonraki görüntülerdeki ve 17 Haziran'da yapılan mahal keşfindeki lekelerin birebir aynısı. Bilirkişilerin ve uzmanların eşliğinde bu şüpheli lekelerden örnekler alınarak detaylı bir çalışma yapıldı. Bunun neticesinde elde edilecek bulguların dosyaya bir seyir katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ferhat Gebeş, makam odasının olduğu kısımdaki sehpaların sağ ve solunda bulunan koltukların aralarından ve ofisin iç tarafında bulunan yastık ve duvardaki lekelerden örnekler alındığını belirtti.

