'Şule Çet davasındaki adli tıpçı, işkencede iki kolum kırıldığında sağlam raporu vermişti'

Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç de, Şule Çet davası ile ilgili haberleri okurken, tepki çeken raporu hazırlayan doktorun Mehmet Nuri Aydın olduğunu görünce, aynı doktorun kendisine işkence sonrası kolları kırık olduğu halde sağlam raporu veren kişi olduğunu Facebook hesabından paylaştı.

Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, Şule Çet davasındaki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın hakkında gerçekleri açıkladı.

Şule Çet davasında, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı rapor yazan adli tıp uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın, 1989’da cezaevindeki işkencede kolu kırılan Kutay Meriç’e sağlam raporu verdiği için Ankara Tabip Odası tarafından dokuz ay meslekten men edildiği ve bu cezasının da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onandığı öğrenildi.

Ankara’da üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Şule Çet’in, 29 Mayıs’ta eskiden yanında çalıştığı Çağatay Aksu’nun ofisinin olduğu plazanın 20. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği iddia edilmiş, ancak cinsel saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Davada adli tıp uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı bir rapor olduğu öğrenilmişti.

Aynı doktorun rapor verdiği Kutay Meriç, şunları yazdı:

Bugün basında Şule ÇET davası ile ilgili bir haber okuyunca şok oldum. 1989 yılında 21 gün işkence gördüğüm Ankara Emniyeti Derin Araştırma Laboratuvarı’ndan (DAL) çıkarıldığım Adli Tıp’ta bana sağlam raporu veren Doktor Mehmet Nuri Aydın’ın, Şule ÇET davasının da uzman adli doktoru olduğunu öğrendim.

Şule ÇET davasında, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” diyerek kadın düşmanlığından katil aklamaya kadar her şeyin olduğu bu raporu yazan Adli tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın, benim iki kolum kırık olduğu halde bana sağlam raporu veren ve şikayetim üzerine yargılanan, ayrıca Ankara Tabip Odası tarafından 9 ay meslekten men edilen, bu cezası da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onanan biridir.