Şule Çet davasında önemli gelişme: Ofiste hala mevcut olan lekeler incelenecek!

Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma geride bırakılırken önemli bir gelişme yaşandı. Keşif esnasında, somut deliller elde edilebilecek lekelerin hala olay yerinde mevcut olduğu anlaşılırken, yarın bilirkişi eşliğinde inceleme yapılacak. Çet Ailesi'nin avukatı Umur Yıldırım, verilen bu kararı soL'a değerlendirdi.

Ankara’da bir plazanın 20. katından patronu ve patronunun arkadaşı tarafından aşağı atılarak öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in davası sürerken, yarın bilirkişi eşliğinde olay yerinde yeni bir inceleme yapılacağı öğrenildi.

'SOMUT DELİLLER ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

soL Haber’e konuşan Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, ilk mütalaa raporunu veren yetkilinin, keşif sırasında tekrar inceleme yaptığını ve inceleme sonucunda olay günü resimlerinden elde edilen bulguların hala ofiste muhafaza edildiğinin fark edildiğini söyledi. Olay günü resimlerinin ve keşif sırasında çekilen resimlerin yan yana konulmasıyla durumun anlaşılmasının ardından, mahkemeye ek bir rapor verildiğini belirten Yıldırım, “Ek rapordan anlaşılacağı üzere, mevcut lekeler üzerinde inceleme yapıldığı takdirde sperm, kan gibi örneklere ulaşarak sağlıklı somut deliller elde edilebileceğini düşünüyoruz ve bunun üzerine de mahkemeden tekrar keşif yapılıp alınacak materyallerin incelenmesini talep ettik, mahkeme bu isteğimizi kabul etti” diye konuştu.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla bilirkişi eşliğinde yarın gerçekleştirilecek keşifle birlikte leke ve izler üzerinden tespit yapılacağını söyleyen Yıldırım, olay günü alınması gereken örneklerin alınmadığını ve hala orada durduğunu gördüklerini, buradan alınacak örneklerle yol alınabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yıldırım, “Aynı lekeler orada dokunulmamış halde duruyor. Böyle 4-5 tane leke var orada. Bunlardan örnek alınırsa doku, sıvı, kan gibi bulgulara ulaşılabilir” diye konuştu.

